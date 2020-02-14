У Німеччині арештували директора компанії через постачання РФ військового обладнання

У ФРН прокуратура видала ордер на арешт громадянина Німеччини за підозрою у порушенні ембарго на постачання військового устаткування і техніки подвійного призначення до Росії.

Про це повідомила федеральна Генпрокуратура в Карслруе.

"Федеральна прокуратура (12 лютого - ред.) видала ордер на арешт громадянина Німеччини Александра С. на підставі рішення слідчого судді Федерального суду… Існує підозра у порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платежі… Є дані, що він діяв в інтересах секретної служби іноземної держави, …у поєднанні зі ст. 2 п. 1, ст. 1а Регламенту щодо російського ембарго з боку ЄС", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного було тимчасово затримано 11 лютого 2020 року в Аугсбурзі службовцями Управління митної кримінальної поліції.

У той же день було проведено обшук квартири підозрюваного в Аугсбурзі, а також загалом дванадцять приміщень компаній у Баварії, Берліні та Саксонії.

Александр С. - керуючий директор компанії, що розташована на півдні Німеччини. Він постачав верстати військовим одержувачам у Росії. Щоб замаскувати цей факт та уникнути контролю над експортом, С. проводив свої контракти через фальшивих одержувачів. Крім того, необхідні дозволи на експорт були отримані завдяки неправильно наданій інформації про цільове використання обладнання. Таким чином, за період з січня 2016 року по січень 2018 року було здійснено 7 експортних операцій на загалом близько 8 млн євро.

Усі поставлені прилади були об'єктивно придатні для використання у військовій галузі та включені до переліку в Додатку I до Регламенту ЄС про використання як предметів подвійного призначення, йдеться у пресрелізі. Експорт таких товарів забороняється положеннями наказу про ембарго, якщо вони повністю або їхня частина є або можуть бути призначені для військових цілей або для військового кінцевого споживача.

Обвинуваченого 12 лютого доставили до слідчого судді Федерального верховного суду, ухвалили ордер на арешт та постановили обрати як запобіжний захід досудове ув'язнення.