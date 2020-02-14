З початку зими біженцями стали понад 800 тисяч сирійців
Про це інформує AFP з посиланням на ООН.
"Сирійський режим, що підтримується РФ, розпочав наступ на останній великий опозиційний осередок на північному заході країни, змусивши від грудня залишити домівки понад 800 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що з-понад 800 тисяч осіб, які стали біженцями на північному заході Сирії від 1 грудня 2019-го до 12 лютого 2020 року, приблизно 60% - це діти.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні минулого року після виведення підрозділів США з північного сходу Сирії Туреччина розпочала у цьому регіоні військову операцію під назвою «Джерело миру». У лютому відбулося загострення ситуації та бойові сутички між військовими Туреччини й урядовими силами Асада у провінції Ідліб.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар публічно закликав НАТО та європейські країни надати конкретну підтримку для розв’язання ситуації в Сирії, зокрема, для припинення атак з боку режиму Асада в провінції Ідліб.