США й Туреччина готують відповідь на атаки Асада й Росії — Помпео

Сполучені Штати разом з Туреччиною обговорюють "кроки у відповідь" на атаки сил Асада й російського контингенту проти мирних поселень та міжнародних спостерігачів у сирійській провінції Ідліб.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео на офіційній Twitter-сторінці.

"Мої співчуття сім'ям солдатів, загиблих під час учорашньої атаки в Ідлібі. Тривалі напади режиму Асада й Росії повинні припинитися", - написав глава американської дипломатії.

Він нагадав, що спеціальний представник США по Сирії посол Джеймс Джеффрі вже відбув в Анкару, "щоб узгодити кроки у відповідь". "Ми стоїмо поруч з Туреччиною, нашим союзником по НАТО", - підкреслив держсекретар США.

Упродовж останніх днів війська режиму Асада за підтримки російського військового контингенту неодноразово атакували мирні поселення в провінції Ідліб, яка межує з Туреччиною. При цьому були вбиті та поранені турецькі військовослужбовці, які виконували задачі моніторингу на спостережних пунктах.

10 лютого до Анкари виїхав спецпредставник США з питань Сирії посол Джеймс Джеффрі для переговорів з представниками влади Туреччини.