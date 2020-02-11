Туреччина заявляє, що "нейтралізувала" вже понад 100 військових Асада

Туреччина заявляє, що "нейтралізувала" 101 сирійського урядового солдата після артилерійського обстрілу по турецькому спостережному пункту в аеропорту Тафтаназ на сході провінції Ідліб з боку сил режиму президента Сирії Башара Асада, внаслідок якого загинули п'ятеро турецьких солдатів.

Про це передає "Радіо Свобода".

"За даними Міністерства оборони Туреччини, були знищені три танки та дві артилерійські установки, а також збитий гелікоптер. Сутички сталися в той час, як російська делегація прибула до столиці Туреччини Анкари для переговорів через зростання напруженості в Ідлібі, останньому оплоті повстанців у Сирії", - йдеться у повідомленні.

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Турецькі представники заявили російській делегації, що напади на спостережні пункти Туреччини на північному заході Сирії мають негайно припинитися, і що такі напади не залишаться без відповіді, повідомив 10 лютого офіс президента Туреччини.

Нагадаємо: минулого тижня в результаті нападу сил Асада в Ідлібі загинули вісім турецьких солдатів та один цивільний співробітник, що працював на турецьких військових.

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Ідліб був оплотом опозиційних та антиурядових збройних формувань від початку сирійської громадянської війни у 2011 році. У вересні 2018 року Туреччина і Росія домовилися перетворити місто на зону деескалації, в якій агресивні дії заборонені. Але відтоді понад 1800 цивільних загинули під час атак російських та сирійських сил.

Фото: АА