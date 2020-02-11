Туреччина заявляє, що "нейтралізувала" вже понад 100 військових Асада
Про це передає "Радіо Свобода".
"За даними Міністерства оборони Туреччини, були знищені три танки та дві артилерійські установки, а також збитий гелікоптер. Сутички сталися в той час, як російська делегація прибула до столиці Туреччини Анкари для переговорів через зростання напруженості в Ідлібі, останньому оплоті повстанців у Сирії", - йдеться у повідомленні.
Турецькі представники заявили російській делегації, що напади на спостережні пункти Туреччини на північному заході Сирії мають негайно припинитися, і що такі напади не залишаться без відповіді, повідомив 10 лютого офіс президента Туреччини.
Нагадаємо: минулого тижня в результаті нападу сил Асада в Ідлібі загинули вісім турецьких солдатів та один цивільний співробітник, що працював на турецьких військових.
Ідліб був оплотом опозиційних та антиурядових збройних формувань від початку сирійської громадянської війни у 2011 році. У вересні 2018 року Туреччина і Росія домовилися перетворити місто на зону деескалації, в якій агресивні дії заборонені. Але відтоді понад 1800 цивільних загинули під час атак російських та сирійських сил.
Фото: АА