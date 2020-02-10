Туреччина обстріляла сили Асада у відповідь на вогонь по військових

Туреччина завдала удару у відповідь та знищила цілі противника, що стало помстою за 5 вбитих та 5 поранених турецьких військовослужбовців у результаті артобстрілу, здійсненого сьогодні силами режиму в провінції Ідліб.

Про це у своєму Twitter написав глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

«Туреччина завдала удар у відповідь на атаку, щоб знищити всі ворожі цілі і помститися за наших полеглих військових. Військовий злочинець, який віддав наказ про сьогоднішню жахливу атаку, націлився проти міжнародної спільноти, а не лише Туреччини», - написав Фахреттін Алтун.

У дописах не повідомляється про кількість чи результат ударів.

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Напад не вплине на перебування турецького контингенту в Ідлібі. Про це написав у Twitter віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

«Наші військовослужбовці продовжать свою присутність в регіоні й даватимуть необхідну відповідь тим, хто нехтує міжнародним правом», - йдеться в дописі.

Віцепрезидент Туреччини наголосив також, що військовослужбовці ЗС Туреччини знаходяться в Сирії для забезпечення безпеки місцевого населення.

Раніше у понеділок у результаті артобстрілу сил режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі загинули п'ятеро турецьких військовослужбовців, ще п'ять отримали поранення.

Фото: АА