Туреччина відправила до Ідлібу гаубиці

Туреччина зміцнює свої спостережні пункти, розташовані в зоні деескалації на північному заході Сирії.

Про це інформує Анадолу.

«Колона автомобілів з гаубицями й озброєнням пройшла в Ідліб через район Рейханли турецької провінції Хатай», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що згідно з домовленостями, досягнутими в Астані, збройні сили Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.

Як повідомлялося, в неділю, 9 лютого, в прикордонну із Сирією провінцію Хатай прибула колона з 300 вантажівок і бронемашин турецької армії.

Раніше сили режиму Асада, не зважаючи на попередження з боку Туреччини, увійшли в Серакиб, стратегічно важливе місто в провінції Ідліб.

В Анкарі не раз попереджали, що турецькі військові відповідатимуть на такі дії. Президент Ердоган заявив, що якщо режим Асада не відступить, Туреччина «буде змушена взяти справу в свої руки».

Фото: AA