Сили Асада увійшли до стратегічно важливого міста в Ідлібі

Сили режиму Асада, незважаючи на попередження з боку Туреччини, увійшли до Сарагібу, стратегічно важливого міста у провінції Ідліб.

Про це повідомляє Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

«Активісти SOHR повідомляють, що сили режиму досягли нових успіхів у місті Саракеб, що на сході країни, захопивши також населені пункти Ісламін, Аль-Расафа та Абу аль-Хаша на додаток до Тал Тукана, де розміщені турецькі військові», - вказано в повідомленні.

Сили режиму також змогли перейти адміністративний кордон провінції Алеппо зі східної частини Ідлібу, захопивши Замар, Османіє і Джазраю, що на південь від міста Алеппо.

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В Анкарі не раз попереджали, що у разі атак сил режиму турецькі військові будуть відповідати на такі дії. Щодо останнього наступу президент Туреччини заявив, що якщо режим не відступить, Туреччина «буде змушена взяти справу у свої руки».

За даними SOHR, сили режиму за підтримки авіації сьогодні вранці здійснили атаку на військову базу в місті Тафтаназ на схід від Ідлібу, націлившись на опорний пункт ЗС Туреччини, який був встановлений всього за годину до цього. Наразі про постраждалих від удару не повідомляється.

Крім того, сили режиму здійснювали авіатаки з використанням літаків та вертольотів по інших населених пунктах.

Як повідомлялося, представники Ради Безпеки ООН проведуть надзвичайну сесію щодо Сирії після зіткнень між турецькими та сирійськими військовими.