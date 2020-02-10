Емісар США обговорить в Туреччині смертельні атаки Асада й росіян в Ідлібі

Спецпредставник США з питань Сирії посол Джеймс Джеффрі відправляється до Туреччини, аби обговорити останню ескалацію в провінції Ідліб, де війська Асада за підтримки росіян атакують мирні поселення.

Про це розповіли в понеділок у Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В Анкарі посол Джеффрі зустрінеться з високопоставленими представниками турецької влади, щоб обговорити питання, які становлять взаємний інтерес, у тому числі військовий наступ режиму Асада за підтримки Росії в (сирійській – ред.) провінції Ідліб", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

Читайте також: Туреччина обстріляла сили Асада у відповідь на вогонь по військових

Крім того, планується обговорення ситуації на північному сході Сирії загалом, виконання Резолюції 2254 РБ ООН щодо розв'язання конфлікту в Сирії, а також поточних зусиль коаліції щодо забезпечення сталої поразки ІДІЛ у Сирії та Іраку.

Після Анкари посол Джеффрі відбуде до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, де також говоритиме про ситуацію в Сирії.

Нагадаємо: Державний департамент США неодноразово попереджав режим Асада, Росію й Іран щодо смертельних атак, організованих останніми тижнями проти мирних поселень в сирійській провінції Ідліб. У цьому зв'язку США цілковито підтримали Туреччину, спостерігачі якої загинули минулого тижня внаслідок сирійсько-російсько-іранської атаки.