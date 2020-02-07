Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу
Про це повідомляє Anadolu.
"Як повідомляють джерела в сирійській опозиції, нальоти російських військових літаків забрали життя 8 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.
За даними Управління цивільної оборони ("Білі каски"), в результаті обстрілу сухопутних військ і авіації дамаського режиму загинули ще 7 цивільних осіб.
Загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів.
Тим часом командування Збройних сил Туреччини продовжує перекидання військової техніки в ідлібську зону деескалації. У четвер колона фур з 20 танками попрямувала з південної турецької провінції Хатай на північний захід Сирії.
Нагадаємо: у вересні 2018 року в Сочі переговорах між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі, проте атаки режиму Асада, проіранських іноземних терористичних угруповань і Росії на Ідліб не припинилися.
Фото: АА