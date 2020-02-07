Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 жертв за останню добу

Жертвами атак авіації режиму Башара Асада і ВКС Росії в ідлібській зоні деескалації упродовж дня стали 15 мирних жителів.

Про це повідомляє Anadolu.

"Як повідомляють джерела в сирійській опозиції, нальоти російських військових літаків забрали життя 8 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

За даними Управління цивільної оборони ("Білі каски"), в результаті обстрілу сухопутних військ і авіації дамаського режиму загинули ще 7 цивільних осіб.

Загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів.

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Тим часом командування Збройних сил Туреччини продовжує перекидання військової техніки в ідлібську зону деескалації. У четвер колона фур з 20 танками попрямувала з південної турецької провінції Хатай на північний захід Сирії.

Нагадаємо: у вересні 2018 року в Сочі переговорах між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі, проте атаки режиму Асада, проіранських іноземних терористичних угруповань і Росії на Ідліб не припинилися.

Фото: АА