Ізраїль вдарив по військових об’єктах під Дамаском, 23 загиблих

Ізраїльські військові винищувачі завдали ракетного удару по сирійським військовим об'єктам поблизу Дамаска.

Про це інформує Haaretz

"Ізраїльські військові літаки завдали авіаударів вранці у четвер неподалік Дамаску", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Сирійського центру моніторингу дотримання прав людини, унаслідок атаки було вбито щонайменше 23 людини. Водночас сирійські державні ЗМІ заявили, що сирійська система ППО знешкодила більшість ізраїльських ракет.

Як зазначається, атака була спрямована на військові об'єкти на околицях Дамаску.

Читайте також: Сили Асада увійшли до стратегічно важливого міста в Ідлібі

Як повідомлялося, у вівторок Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав до припинення військових дій у Сирії, назвавши бойові дії "вкрай тривожною" ескалацією. Представники Ради безпеки ООН незабаром зберуться на надзвичайну сесію щодо Сирії після початку бойових зіткнень між турецькими та сирійськими військовими.

Також до негайного припинення вогню на північному заході Сирії, де унаслідок бойових дій протягом останніх двох місяців було переміщено півмільйона людей, закликали вісім гуманітарних організацій.

фото: Twitter