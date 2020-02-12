Туреччина закликає НАТО та ЄС втрутитися у ситуацію в Ідлібі

Країни-члени НАТО, сам Альянс та країни Європи повинні надати конкретну підтримку для розв’язання ситуації в Сирії, зокрема припинення атак з боку режиму Асада в провінції Ідліб.

Про це міністр національної оборони Хулусі Акар сказав в інтерв’ю Associated Press, повідомляє пресслужба міністерства.

«Країни-члени НАТО, НАТО, Європа та світові міністерства повинні уважніше вивчити це (атаки режиму Асада в Ідлібі) та надати серйозну, конкретну підтримку. Люди, які втратили свої будинки та сім'ї намагаються зробити щось у відчаї, що навпаки зміцнює екстремістів. І це, так чи інакше, відкриває шлях до радикалізації», - сказав міністр.

За його словами, гуманітарна ситуація в Ідлібі призведе до посилення радикалізації, ескалація ситуації спричинить нову хвилю біженців, яка загрожує Європі та країнам за її межами.

Він наголосив, що Туреччина домагається, аби сили режиму Асада негайно припинили атаки, дотримувався режиму припинення вогню та забезпечували повернення людей до своїх домівок і територій.

Як повідомлялося, Туреччина зміцнює свої спостережні пункти, розташовані в зоні деескалації на північному заході Сирії. У неділю, 9 лютого, в прикордонну із Сирією провінцію Хатай прибула колона з 300 вантажівок і бронемашин турецької армії. В Анкарі не раз попереджали, що турецькі військові відповідатимуть на такі дії.

Фото: АА