Джонсон оновив склад уряду Британії

Голова уряду Сполученого Королівства Борис Джонсон змінив склад свого кабінету, призначивши низку нових міністрів.

Про це повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

Свої посади зберегли такі міністри: закордонних справ - Домінік Рааб, внутрішніх справ - Пріті Пател, юстиції - Роберт Бакленд та оборони - Бен Воллес.

Також зберегли портфелі: Майкл Гоув - міністр з особливих доручень; Метт Генкок - міністр охорони здоров'я та соціальних справ; Елізабет Трас - міністр зовнішньої торгівлі; Саймон Гарт - міністр у справах Вельсу; Алістер Джек - міністр у справах Шотландії; Грант Шеппс - міністр транспорту; Роберт Дженрик - міністр житлового будівництва, у справах регіонів та місцевого самоврядування; Гевін Вільямсон - міністр освіти; Териз Коффі - міністр з питань праці та пенсій.

Новими членами уряду стали: Енн-Марі Тревеліан - міністр із питань міжнародного розвитку, Алок Шарма - міністр у справах бізнесу, Олівер Дауден - міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту, Брендон Льюїс - міністр у справах Північної Ірландії, Джордж Юстіс - міністр охорони довкілля, продовольства та сільськогосподарського розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, у британському уряді пройшли перші після Brexit відставки міністрів.

Британія вийшла з ЄС 1 лютого 2020 року.