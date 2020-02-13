Вірус не визнає кордонів: у Євросоюзі обговорили боротьбу з COVID-19

Країни-члени ЄС мають достатні медичні спроможності для протистояння у боротьбі з вірусом COVID 2019, але ключем успіху в такій роботі є взаємне інформування та координація зусиль між країнами-членами.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками надзвичайного засідання Ради ЄС з питань працевлаштування, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту споживачів заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я та харчової безпеки Стелла Кіріакідес, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні мали дуже важливу дискусію на політичному рівні ЄС щодо готовності та координації зусиль навколо швидкого розвитку ситуації, яка називається вірус COVID 2019… «Ядро» захворювання залишається у Китаї, де зареєстровано 99 відсотків від загальної кількості всіх випадків, лише кілька випадків на цьому етапі були підтверджені в Євросоюзі. При цьому нам варто зберігати пильність, адже вірус не визнає кордонів», - зауважила єврокомісар.

За її оцінкою, країни-члени мають розвинуті системи з охорони здоров’я і добре підготовлені для локалізації ймовірних випадків COVID 2019, які можуть з’являтися у майбутньому, включаючи карантинні заходи, ізоляцію хворих та відстеження їх ймовірних контактів.

«ЄС повинен мати достатню кількість шпиталів та лабораторій, засобів виявлення та достатню кількість захисного обладнання. Ми завершуємо оцінку щодо наявних резервів такого обладнання, зокрема, засобів особистого захисту. Сьогодні я поінформувала міністрів, що ми готові зробити спільне замовлення разом з країнами-членами, щоб мати більше такого обладнання», - повідомила Кіріакідес.

На занепокоєння окремих країн-членів щодо можливої нестачі ліків для боротьби з вірусом на випадок спалаху хвороби вона відповіла, що, за оцінкою відповідальних органів ЄС, жодної такої нестачі не існує. Спеціально створена оперативна група проводить постійний моніторинг наявності таких препаратів у спеціалізованих та торговельних мережах.

«Ключем є інформування і координація, саме цю ідею я донесла сьогодні до країн-членів. Заходи протидії мають бути пропорційними та ефективними, відповідно до рекомендацій ВОЗ», - додала представник Єврокомісії.

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Вона зауважила, що ЄС буде підтримувати глобальні міжнародні зусилля, спрямовані на локалізацію вірусу та на зменшення ризиків його розповсюдження, включаючи надання прямої допомоги Китаю. За словами Єврокомісара, ЄС готовий також надавати практичну допомогу у подоланні вірусу тим країнам, які мають більш вразливі власні системи охорони здоров’я.

Як повідомлялося, станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджений випадок нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1369 - летальні.