Коронавірус є першим у переліку ризиків для глобальної економіки - єврокомісар

Зимовий економічний прогноз ЄС на 2020-2021 роки свідчить про стійкість економіки Єврозони, але виклики, серед яких спалах коронавірусу, глобальні торговельні суперечки, створюють ризики.

Про це у четвер під час пресконференції у Брюсселі сказав єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, який представив традиційний «зимовий» прогноз розвитку європейської економіки на період поточного та наступного років, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За прогнозом, зростання ВНП єврозони залишатиметься стабільним на рівні 1,2% у 2020 та у 2021 роках. В цілому для ЄС дещо уповільниться до 1,4 % у 2020 та у 2021 роках, що нижче за показник у 1,5 відсотка у 2019 році», - повідомив він.

При цьому Джентілоні зауважив, що ділове середовище продовжує стикатися з різноманітними викликами, при цьому баланс таких ризиків має тенденцію до погіршення, у зв’язку з чим економіка єврозони все ще постає перед високим рівнем невизначеності. При цьому першим фактором ризику є спалах коронавірусу, непередбачуваний за своїми наслідками, підкреслив він.

«Першим фактором ризику є розповсюдження коронавірусу та збитки, які він завдає світовій економіці. Той факт, що тривалість та небезпека цього спалаху все ще залишаються невідомі на цій стадії, породжує непевність навколо короткострокових економічних перспектив у Китаї та по усьому світу. Вона пов’язана зі зниженням темпів промислового виробництва та ускладненням транскордонних каналів постачання. Через вірус також будуть наслідки для сфери послуг, включаючи транспорт і туризм, як у Китаї, так і за його межами. Що довше триватиме спалах коронавірусу, тим вищими є ризики», - зауважив представник Єврокомісії.

Другим фактором ризику він назвав глобальні торговельні суперечки. Зокрема, за його словами, нещодавня угода з врегулювання протиріч, досягнута між США і Китаєм, все ще не виключає нової ескалації та появи нових торговельних бар’єрів, запровадження більш жорстких умов для фінансування.

Третім головним фактором ризику для європейської економіки є все ще незрозумілий характер відносин між ЄС і Великою Британією після завершення перехідного періоду вже наприкінці цього року. Це може вразити темпи економічного зростання у Великій Британії, але також і в країнах ЄС.

Наступний, «весняний» економічний прогноз Єврокомісія оприлюднить 7 травня 2020 року.

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Як повідомлялося, станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1369 - летальні.