Bellingcat відкрив офіс у Нідерландах

Команда розслідувачів Bellingcat відкрила в нідерландській Гаазі офіс.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі повідомив засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

“Ми відкрили офіс в Гаазі. Ми хотіли бути в міжнародній судовій столиці”, - сказав Гіґґінс.

За його словами, команда зараз дуже багато працює, зокрема, над матеріалами, якими хоче поділитися з іншими.

“Отже, ми відкрили офіс в Нідерландах нещодавно. Я сподіваюся, що ми зможемо навчити тут людей проводити локальні розслідування, зробити з них фахівців, здатних проводити розслідування на базі відкритих джерел, щоб вони стали частиною спільноти, яку ми створили”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі команда Bellingcat отримала премію Макіавеллі 2019 за надзвичайні досягнення та інноваційні способи проведення журналістських розслідувань.

Bellingcat – платформа, яка об’єднала журналістів-розслідувачів. Місце розташування організації - британське місто Лестер.

Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері і викриттям причетності до цього російських спецслужб.

Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що на сході України на фото та відео зафіксований “Бук” під номером 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що базується в районі міста Курськ. Аналізуючи відкриті джерела, зокрема, соцмережі, вони також ідентифікували та назвали імена причетних до катастрофи МН17.