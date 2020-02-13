Засновник Bellingcat: Не думаю, що почуємо багато доказів у перші дні суду щодо МН17

Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс наголосив, що суд у справі збитого літака рейсу МН17 є дуже важливим.

На думку Гіґґінса, у перші дні судового розгляду справу по суті не розглядатимуть, сказав він у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

"Що стосується справи, яка буде розглядатися наступного місяця, я не думаю, що ми почуємо багато доказової бази на початкових слуханнях. Але буде дуже цікаво почути, що зібрала Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) і що з цього вона буде готова оприлюднити", - зазначив Гіґґінс.

Як повідомляв Укрінформ, група Bellingcat відома своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також щодо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері та викриттям причетності до цього російських спецслужб.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Також була оприлюднена дата, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

Фото: Ірини Драбок