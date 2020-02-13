Розслідувачі Bellingcat отримали премію Макіавеллі

Команда розслідувачів Bellingcat отримала в Гаазі премію Макіавеллі 2019 за надзвичайні досягнення та інноваційні способи проведення журналістських розслідувань.

Нагороду вручив представником Фонду Макіавеллі засновнику міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліоту Гіґґінсу, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Дуже приємно отримати визнання за те, що ми робимо в Нідерландах. Для нас це був великий рік - ми відкрили новий офіс, ми росли. Для мене дуже важливо, що це відзначили”, - сказав в коментарі Укрінформу засновник Bellingcat Гіґґінс.

Команда Bellingcat отримала премію Макіавеллі / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Він також висловив сподівання, що 2020 рік принесе ще більше нових можливостей та відкриттів.

Як повідомлялося, премія Макіавеллі присуджується щороку за видатні досягнення в області публічної комунікації та інформації. Премія названа на честь італійського філософа, письменника, політичного діяча Нікколо Макіавеллі. Це вже 31-й раз, коли присуджується нагорода.

Фонд Макіавеллі був заснований офіційно 4 грудня 1987 року. До його складу входять політики, журналісти, експерти з комунікацій та вчені.

Bellingcat – платформа, яка об’єднала журналістів-розслідувачів. Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері й викриттям причетності до цього російських спецслужб.

Розслідувачі Bellingcat з’ясували, що на сході України на фото та відео зафіксований “Бук” під номером 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що базується в районі міста Курськ. Аналізуючи відкриті джерела, зокрема, соцмережі, вони також ідентифікували та назвали імена причетних до катастрофи МН17.