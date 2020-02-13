Чехія і Швеція спільно замовлятимуть боєприпаси у НАТО

Член НАТО – Чеська Республіка, та країна-партнер – Швеція, приєдналися до ініціативи з уніфікації боєприпасів – так званої Багатонаціональної ініціативи з бойових вирішальних припасів (Multinational Land Battle Decisive Munitions Initiative).

Подія відбулася в середу в рамках заходів першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО, в яких брали участь також деякі країни-партнери, передає пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

"Ініціатива створює багатонаціональне середовище для отримання та розпорядження ключовими боєприпасами на суходолі. Вона надає державам-учасницям спроможність знижувати витрати на отримання таких припасів шляхом поєднання зусиль та об’єднання відповідних замовлень. Ініціатива також підвищує спроможності країн-учасниць у спільному використанні наявних резервів таких припасів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: ініціатива була започаткована під час саміту НАТО у 2018 році, при цьому перше постачання спільного замовлення боєприпасів було здійснено протягом наступних шести місяців. Наступний раунд постачання має відбутися наприкінці поточного року.

З урахуванням двох нових учасників, згадана ініціатива нині об’єднує 23 країни, зокрема, членів НАТО: Бельгію, Чеську Республіку, Хорватію, Данію, Естонію, Німеччину, Францію, Італію, Латвію, Литву, Чорногорію, Нідерланди, Норвегію, Польщу, Португалію, Словаччину, Словенію, Іспанію, Великобританію, а також партнерів Альянсу: Австрію, Фінляндію, Північну Македонію, і Швецію.