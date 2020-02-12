"Космічні" країни НАТО надаватимуть союзникам свої супутники для зв’язку

Чотири країни НАТО — Франція, Італія, Великобританія і США — у середу в брюссельській штаб-квартирі Альянсу підписали Меморандум про порозуміння, який відкриває можливість розширення супутникового зв’язку в інтересах всіх союзників.

Церемонія підписання документу терміном на найближчі 15 років відбулася в рамках дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочалася сьогодні у Брюсселі, повідомляє пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

"Меморандум між Францією, Італією, Великою Британією і США надає цим чотирьом союзникам можливість надавати космічні спроможності власних програм військового супутникового зв’язку (SATCOM) для усього НАТО. Ці країни-союзниці вже почали надавати такі спроможності з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зауважив на церемонії підписання помічник Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміл Гранд (Camille Grand), союзники по НАТО дедалі більше потребують підтримки з космосу для різноманітних дій – від збору розвідувальної інформації й навігації до стеження за пересуванням військових сил по усьому світу та виявлення ракетних пусків. Використання космічного простору для таких цілей значно підсилює спроможності Альянсу у стримуванні та оборони. Саме тому НАТО надалі буде слугувати форумом для політико-військових консультацій та обміну інформацією у сферах, що пов’язані із розвитком космічних спроможностей.

У минулому році НАТО ухвалило рішення про виділення 1 мільярда євро для розвитку системи супутникового зав’язку (SATCOM) протягом наступних 15 років. За забезпечення послугами цієї системи всіх союзників відповідатиме Агентство зв’язку та інформації НАТО, яке координуватиме свою діяльність із країнами-постачальниками супутникових послуг. Така взаємодія зробить військовий супутниковий зв'язок, який використовується в інтересах НАТО, більш стійким, надійним та ефективним.

Згаданий проєкт замінить попередню програму SATCOM, яка надавала відповідні послуги союзникам по Альянсу у 2005-2019 роках.