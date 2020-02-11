Штати підтримують якнайскоріше членство Північної Македонії в НАТО – посол

Сполучені Штати сподіваються, що рішення щодо запрошення Північної Македонії до набуття членства в Альянсі буде ухвалене навесні.

Про це заявила 11 лютого на брифінгу постійний представник США при НАТО посол Кей Хатчисон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що дуже скоро ми запросимо Північну Македонію до нашого Альянсу... Я буду дуже рада, що запрошення буде цієї весни", - сказала посол.

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Як відомо, нині членами НАТО є 29 країн. Україна наразі прагне отримати статус покращених можливостей для особливих партнерів. Така співпраця може йти паралельно із виконання плану дій щодо членства. Але на сьогодні в Альянсі немає консенсусу для надання Україні такого плану.

Фото: ekathimerini.com