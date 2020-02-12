Макрон пересяде на броньований екоавтомобіль

Влада Франції оголосить про заходи зі скорочення викидів вуглецю, серед яких – перехід президента Макрона на використання автомобілів із гібридним двигуном.

Про це повідомляє AP.

"Влада (очолювана - ред.) французького президента Еммануеля Макрона анонсує плани скорочення викидів вуглецю, зокрема – перехід глави Франції на броньовану машину з гібридним двигуном", - йдеться в повідомленні.

З липня державним службовцям, які перейдуть на велосипеди чи спільне використання авто, обіцяють виплачувати щорічну премію обсягом 200 євро.

Увесь уряд перейде на транспортні засоби з електричним або гібридним двигуном. Міністрам також буде запропоновано користуватись потягами, а не літаками, для робочих поїздок тривалістю не довше за 8 годин.

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Міністр екології Елізабет Борн повідомила, що у п’ятницю поїде з візитом до північної Франції потягом.

За її словами, у броньованого автомобіля Макрона з гібридним двигуном буде акумулятор.

Також очікується, що в четвер Макрон оголосить про посилення зусиль для захисту Монблану, найвищої точки Західної Європи. Він відвідає і льодовик, який, як і інші льодовики в Альпах, пришвидшено тане.