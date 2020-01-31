Перший електричний Hummer представлять у травні

Американський автовиробник General Motors представить 20 травня свій перший електричний позашляховик на основі легендарної моделі Hummer.

Про це повідомляється на сайті компанії.

“Перший електричний Hummer від General Motors буде представлений 20 травня 2020 року”, - заявляє автовиробник.

Так, автомобіль матиме двигун з потужністю до 1000 кінних сил і зможе розганятися з місця до 100 км за годину за 3 секунди.

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Також компанії показала коротке відео, на якому видно передню частину майбутнього електрокара.