Ракетний договір і загрози РФ: у Брюсселі зібралися міністри країн НАТО

У Брюсселі (Бельгія) розпочалася зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під час зустрічі ми підіб’ємо підсумки роботи, яка проводиться в НАТО, у контексті нашої відповіді на нові російські ракетні системи. Ми бачили закінчення Договору про ракети малої та середньої дальності (ДРМСД) внаслідок розгортання Росією ракет SCC-8. Ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія, але ми маємо переконатися, що НАТО продовжує надійну оборону в умовах без ДРМСД. При цьому ми продовжуємо надавати пріоритет механізмам контролю над озброєнням», - зауважив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі.

Він зауважив, що відповідь НАТО буде оборонною та збалансованою. НАТО не має наміру розгортати нові ядерні ракети в Європі, натомість посилить готовність засобів протиповітряної та протиракетної оборони, вживатиме заходи з нарощування неядерних спроможностей.

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Головними темами зустрічі також є продовження тренувальної місії НАТО в Іраку, спільні дії країн-союзниць і країн-партнерів в Афганістані.

Як очікується, міністри НАТО проведуть зустріч з керівником військового відомства України Андрієм Загороднюком, під час якої обговорять хід реформ в секторі безпеки й оборони України та підтримку з боку НАТО у цьому процесі.

В ході дводенної зустрічі міністрів відбудеться також дискусія щодо відносин між НАТО і Європейським Союзом під час зустрічі з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

Фото: НАТО