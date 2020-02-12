У Німеччині підтвердили ще два нових випадки зараження коронавірусом
Укрінформ
У Німеччині зафіксовано ще два випадки зараження коронавірусом.
Вони, як і попередні, виявлені в Баварії, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Баварії.
"Згідно з даними управління з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування, у Баварії підтверджено ще два випадки коронавірусу. Таким чином нині у Баварії 14 підтверджених випадків", - йдеться у повідомленні.
Двоє нових хворих, як і решта, пов’язані з компанією з округу Штарнберг.
Як повідомлялося, у Німеччині кількох працівників компанії Webasto з округу Штарнберг заразила коронавірусом їхня китайська колега, яка приїжджала до ФРН.
Фото: Xinhua