У Німеччині підтвердили ще два нових випадки зараження коронавірусом

У Німеччині зафіксовано ще два випадки зараження коронавірусом.

Вони, як і попередні, виявлені в Баварії, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Баварії.

"Згідно з даними управління з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування, у Баварії підтверджено ще два випадки коронавірусу. Таким чином нині у Баварії 14 підтверджених випадків", - йдеться у повідомленні.

Двоє нових хворих, як і решта, пов’язані з компанією з округу Штарнберг.

Як повідомлялося, у Німеччині кількох працівників компанії Webasto з округу Штарнберг заразила коронавірусом їхня китайська колега, яка приїжджала до ФРН.

Фото: Xinhua