Почалися "чистки" китайських чиновників через спалах коронавірусу

Уряд Китаю розпочав масове звільнення чиновників у провінції Хубей через неналежне реагування на спалах коронавірусу.

Про це інформує Business Insider.

"У Китаї розпочалися чистки високопоставлених чиновників провінції Хубей - епіцентру спалаху смертельного коронавірусу, на тлі обурення населення поширенням вірусу", - йдеться у повідомленні.

Із займаних посад вже звільнили кількох місцевих керівників комуністичної партії, серед яких секретар партії в комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, а також голова згаданої комісії. Крім цього, сотні чиновників потрапили під слідство або отримали догани через ситуацію зі спалахом коронавірусу.

Розслідування реагування посадовців на спалах коронавірусу почали Вища антикорупційна агенція КНР та Національна спостережна комісія.

На даний час випадки захворювання коронавірусом зафіксовано щонайменше у 25 країнах. Більшість летальних випадків внаслідок захворювання сталися у провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань.

Влада Китаю запровадила карантин міста Ухань та ще близько 15 інших китайських міст, щоб стримати поширення хвороби, ці заходи призвели до "закриття", за різними оцінками, до 60 мільйонів людей.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

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