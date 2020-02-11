Британський бізнесмен заразив коронавірусом 11 осіб у трьох країнах

У Британії ідентифікували чоловіка, який мимоволі заразив коронавірусом 11 осіб у трьох країнах. Ним виявився британський бізнесмен Стів Волш.

Про це повідомляє Sky News.

“Британець, якого вважають "розповсюджувачем" коронавірусу, ідентифікований як бізнесмен Стів Волш”, - йдеться у повідомленні.

У 53-річного чоловіка діагностували коронавірус 6 лютого. Він перебував на конференції у Сінгапурі. Після цього Волш відправився на гірськолижний відпочинок у французьких Альпах, а потім повернувся до Британії.

Вважається, що він заразив вірусом 11 британців - чотирьох у Великій Британії, п’ятьох у Франції та одного - на Майорці.

Чоловік попередив органи охорони здоров’я Британії про вірогідність зараження коронавірусом, які згодом підтвердили позитивний результат.

На даний момент Волш перебуває на карантині у британській лікарні Сен Томас. Його родину також попросили ізолювати.

За словами Волша, він вже одужав.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому триває від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

Фото: АА