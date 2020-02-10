Коронавірус у Китаї: кількість заражених іноземців зросла до 27

У КНР кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у іноземних громадян зросла до 27 осіб.

Про це заявили в МЗС Китаю, повідомляє CNN.

«Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що станом на ранок понеділка загалом у 27 іноземців підтверджено зараження коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє іноземців померли, це громадянин США та 60-річний японець.

За словами заступника директора Департаменту інформації Міністерства закордонних справ КНР Ґен Шуана, троє іноземців вже одужали, інші 22 особи залишаються в лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 лютого у світі зареєстровано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 910 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано