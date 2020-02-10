У Британії вже восьмеро інфікованих коронавірусом
Про це повідомляє Sky News із посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.
“Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії збільшилася вдвічі після того, як у ще чотирьох встановили позитивні результати”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Sky News, йдеться про одну родину, яка під час відпочинку на гірсько-лижному курорті у Франції мала контакт із людиною, у якої пізніше також було встановлено коронавірус.
Нині вони перебувають у медзакладі у Лондоні.
Раніше міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок заявив, що поширення коронавірусу є "серйозною і неминучою загрозою" для британської громадськості.
Як відомо, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.
Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.
Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.
Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).