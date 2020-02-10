У Британії вже восьмеро інфікованих коронавірусом

Кількість недужих унаслідок зараження коронавірусом у Великій Британії становить уже восьмеро осіб.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

“Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії збільшилася вдвічі після того, як у ще чотирьох встановили позитивні результати”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Sky News, йдеться про одну родину, яка під час відпочинку на гірсько-лижному курорті у Франції мала контакт із людиною, у якої пізніше також було встановлено коронавірус.

Нині вони перебувають у медзакладі у Лондоні.

Раніше міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок заявив, що поширення коронавірусу є "серйозною і неминучою загрозою" для британської громадськості.

Як відомо, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).