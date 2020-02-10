У Британії коронавірус назвали "серйозною і неминучою загрозою"

Поширення коронавірусу є "серйозною і неминучою загрозою" для британської громадськості.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок, повідомляє Sky News.

«Міністр видав постанову про те, щоб громадськість була максимально захищена від передачі вірусу. Міністр заявляє, що масштаби захворювання та поширення нового коронавірусу є серйозною і неминучою загрозою для здоров'я населення, а заходи, викладені в цих правилах, вважаються ефективним засобом затримки або запобігання подальшої передачі вірусу», - йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я країни.

Хенкок також призначив лікарню Arrowe Park у Вірралі та Kents Hill Park в Мілтон-Кейнсі, куди було переведено евакуйованих з Уханя британців, як "ізолятор" для інфікованих коронавірусом.

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Також місто Ухань та провінція Хубей були оголошені "зараженою територією".

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910, інформує CNN.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 171, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

фото: АА