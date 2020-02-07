На лайнері біля берегів Японії - вже понад 60 хворих на коронавірус

На круїзному лайнері Diamond Princess, який перебуває на карантині біля порту Йокогама в Японії, діагностували коронавірус 2019-nCoV ще у 41-ї особи.

Таким чином, загальна кількість інфікованих на лайнері сягнула 61 особи, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії.

На борту лайнера перебувають 3.700 осіб з 56 країн, з яких 2.700 – пасажири, а решта – члени екіпажу, у тому числі 25 українців.

Перевірки на наявність вірусу у пасажирів лайнера почали після того, як в одного з них діагностували коронавірус. За підсумками перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб.

Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становить 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.

Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Фото: Kyodo News/Getty Images