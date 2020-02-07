Коронавірус вже забрав понад 630 життів у Китаї, близько 30 тисяч осіб заразилися

Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, склала 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.

Про це 7 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

"Станом на опівночі 6 лютого, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію про 31 161 підтвердженому разі зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавірусу, з них 4821 людина знаходиться у важкому стані, 636 померли, 1540 осіб виписано з лікарень", − йдеться в опублікованому повідомленні.

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За останню добу в Китаї померли 73 людини та виявлені 3,1 тисячі нових випадків захворювання.

Окремо в Гонконзі виявлено 24 підтверджених випадків зараження (у тому числі одна людина померла), Макао − десять і на Тайвані − 16.

Крім того, зареєстровано ще 26,3 тисячі випадків з підозрою на новий тип коронавірусу. Наймолодшим зараженим пацієнтом є дитина, яка народилася 1 лютого в місті Ухань від матері з вірусом.

За офіційними даними, загальна кількість вилікуваних склала 1153 людини.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 випадків - летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Фото: АА