Іспанський уряд цього місяця розпочне переговори з керівництвом Каталонії
Про це повідомляє АР.
"Іспанський уряд та регіональне керівництво Каталонії розпочнуть офіційні переговори цього місяця, з метою припинити одну з найбільших політичних криз в історії країни, з часу становлення демократії наприкінці 1970-х", - йдеться у повідомленні.
Голова уряду Іспанії Педро Санчес заявив про це в четвер за підсумками зустрічі з лідером регіонального уряду Каталонії Кімом Торрою у Барселоні.
"Ми маємо відновити діалог на тому місці, де наші шляхи розходяться... Я прийшов сюди, щоб розмовляти. Я ціную прихильність та готовність (до діалогу - ред.) голови уряду Кіма Торри. Це була розмова з взаємною повагою двох керівників», - сказав він.
Пізніше Торра заявив, що на зустрічі наполягав на тому, щоб Санчес дозволив легальний референдум про відокремлення Каталонії.
Уряд Санчеса неодноразово заявляв, що про такий референдум не йдеться, оскільки це порушує іспанську Конституцію.
Як повідомлялося, Верховний суд Іспанії підтримав рішення позбавити голову уряду Каталонії Кіма Торру місця у парламенті автономії, доки не буде ухвалене рішення по суті справи. Це призвело до кризи в коаліційному уряді автономії.
Таким чином, суд підтримав рішення ЦВК Іспанії, яка на початку січня вирішила забрати у Торри мандат після того, як каталонський суд заборонив йому у грудні 2019 року обіймати державні посади упродовж 18 місяців через непокору центральній владі.