Іспанський уряд цього місяця розпочне переговори з керівництвом Каталонії

Уряд Іспанії цього місяця розпочне офіційні перемовини з регіональним урядом Каталонії, щоб покласти край тривалій політичній кризі в країні.

Про це повідомляє АР.

"Іспанський уряд та регіональне керівництво Каталонії розпочнуть офіційні переговори цього місяця, з метою припинити одну з найбільших політичних криз в історії країни, з часу становлення демократії наприкінці 1970-х", - йдеться у повідомленні.

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Голова уряду Іспанії Педро Санчес заявив про це в четвер за підсумками зустрічі з лідером регіонального уряду Каталонії Кімом Торрою у Барселоні.

"Ми маємо відновити діалог на тому місці, де наші шляхи розходяться... Я прийшов сюди, щоб розмовляти. Я ціную прихильність та готовність (до діалогу - ред.) голови уряду Кіма Торри. Це була розмова з взаємною повагою двох керівників», - сказав він.

Пізніше Торра заявив, що на зустрічі наполягав на тому, щоб Санчес дозволив легальний референдум про відокремлення Каталонії.

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Уряд Санчеса неодноразово заявляв, що про такий референдум не йдеться, оскільки це порушує іспанську Конституцію.

Як повідомлялося, Верховний суд Іспанії підтримав рішення позбавити голову уряду Каталонії Кіма Торру місця у парламенті автономії, доки не буде ухвалене рішення по суті справи. Це призвело до кризи в коаліційному уряді автономії.

Таким чином, суд підтримав рішення ЦВК Іспанії, яка на початку січня вирішила забрати у Торри мандат після того, як каталонський суд заборонив йому у грудні 2019 року обіймати державні посади упродовж 18 місяців через непокору центральній владі.