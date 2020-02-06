У Кремлі міряють температуру всім, хто контактує з Путіним

В адміністрації президента Росії почали вимірювати температуру тіла у всіх, хто приходить на заходи за участю Володимира Путіна.

Першим про це написав у Facebook журналіст «Дождя» в «кремлівському пулі» Антон Желнов.

«І про епідемію. У Кремлі тепер додалася нова процедура перевірки - людина з тепловізором в руках, яка заміряє вам температуру», - пише Желнов.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков підтвердив ЗМІ, що в Кремлі діють додаткові запобіжні заходи проти поширення нової коронавірусної інфекції.

У свою чергу віце-прем'єр Тетяна Голікова, яка очолює оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом, заявила, що перевірки в Кремлі проводять не через коронавірус, а через місцевий сезонний грип.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, лабораторно підтверджено 28 274 випадків нового коронавірусу. 28 059 випадків сталися на території Китаю, інші - на територіях 25 країн, 565 людей померли в результаті ускладнень коронавірусу 2019 nCoV, понад 1000 осіб одужали.