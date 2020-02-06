Угорщина ухвалила нову стратегію нацбезпеки
Про це повідомляє Daily Hungary із посиланням на міністра оборони країни Тібора Бенко.
"Кабінет національної безпеки Угорщини ухвалив нову стратегію національної безпеки, водночас розробляється і військова стратегія країни", - заявив очільник угорського військового відомства.
Викладаючи стратегію вищим військовим чиновникам, Бенко заявив, що її розділи "зосереджені на обороноздатності Європи та зміцненні відносин з Францією та Великою Британією". Він додав, що ще 3 нові офіси військових аташе будуть відкриті цього року на додаток до трьох, які вже є при посольствах.
На думку урядовця, НАТО все більше зосереджується на 2 основних загрозах – зі сходу (РФ) та з півдня.
З приводу Західних Балкан міністр оборони заявив, що мир у регіоні має ключове значення для Угорщини. На додаток до операцій на Західних Балканах і в Балтиці, угорська армія ініціювала створення центральноєвропейського багатонаціонального та регіонального командування для спеціальних операцій, сказав він.
Бенко зазначив, що в рамках програми оборони та розвитку Угорщини «Zrinyi 2026» армія закупила багатофункціональні вертольоти Airbus. Чотири вертольоти доставлені в грудні, і армія отримає ще 16 до 2021 року.