Угорщина ухвалила нову стратегію нацбезпеки

В Угорщині ухвалили нову стратегію національної безпеки, нова військова стратегія ще розробляється.

Про це повідомляє Daily Hungary із посиланням на міністра оборони країни Тібора Бенко.

"Кабінет національної безпеки Угорщини ухвалив нову стратегію національної безпеки, водночас розробляється і військова стратегія країни", - заявив очільник угорського військового відомства.

Викладаючи стратегію вищим військовим чиновникам, Бенко заявив, що її розділи "зосереджені на обороноздатності Європи та зміцненні відносин з Францією та Великою Британією". Він додав, що ще 3 нові офіси військових аташе будуть відкриті цього року на додаток до трьох, які вже є при посольствах.

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На думку урядовця, НАТО все більше зосереджується на 2 основних загрозах – зі сходу (РФ) та з півдня.

З приводу Західних Балкан міністр оборони заявив, що мир у регіоні має ключове значення для Угорщини. На додаток до операцій на Західних Балканах і в Балтиці, угорська армія ініціювала створення центральноєвропейського багатонаціонального та регіонального командування для спеціальних операцій, сказав він.

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Бенко зазначив, що в рамках програми оборони та розвитку Угорщини «Zrinyi 2026» армія закупила багатофункціональні вертольоти Airbus. Чотири вертольоти доставлені в грудні, і армія отримає ще 16 до 2021 року.