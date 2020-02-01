Консул Угорщини в Україні обговорив з мером Трускавця реалізацію спільних проєктів

Консул Угорщини в Україні Лопперт Балаж обговорив з мером Трускавця Андрієм Кульчинським реалізацію спільних проєктів.

Про це 31 січня повідомили в Трускавецькій міській раді.

"До Трускавця з робочим візитом прибув Консул Угорщини в Україні Лопперт Балаж... під час зустрічі з Андрієм Кульчинським, міським головою Трускавця, та керівником Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іваном Цегеньком обговорили участь угорських міст в Східноєвропейському форумі гостинності та курортології, а також можливість реалізації спільних проєктів: можливість проведення Фестивалю угорсько-української культури в Трускавці та можливе підписання угоди про партнерство Трускавця з містом Ньїредьгаза", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це була б перша угода, яку Трускавець підпише з містом Угорщини.

Кульчинський висловив зацікавлення у налагодженні контактів з угорськими містами, та проведення спільних культурних акцій та зауважив, що в рамках такої співпраці можна віднайти давні спогади угорців про Трускавець, які могли відпочивати на курорті в часи Австро-Угорської імперії.

За час короткого візиту Консул Угорщини відвідав готельний комплекс «Міротель», здійснив прогулянку центральними вулицями Трускавця, щоб відчути атмосферу українського міста-курорту.

Фото: tmr.gov.ua