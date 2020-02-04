Євростат оприлюднив найвищі та найнижчі мінімальні зарплати в ЄС

Найменша мінімальна заробітна плата в країнах Євросоюзу складала на початку 2020 року 312 євро, а найбільша - 2142 євро.

Дані про мінімальні зарплати оприлюднив Євростат.

"Місячна мінімальна заробітна плата, як правило, нижче 600 євро - на сході, та понад 1 500 євро - на північному заході ЄС", - повідомляє Євростат.

Так, у січні 2020 року Болгарія мала найнижчу в ЄС валову мінімальну заробітну плату - 312 євро. Дев'ять держав, розташованих переважно на сході ЄС, мали мінімальну заробітну плату від 400 євро до 600 євро на місяць. Зокрема, у Латвії вона становила 430 євро, у Румунії - 466 євро, Угорщині - 487 євро, Хорватії - 546 євро, Чехії - 575 євро, Словаччині - 580 євро, Естонії - 584 євро, Литві - 607 євро та Польщі - 611 євро.

У п'яти державах-членах, розташованих переважно на півдні ЄС, мінімальна заробітна плата становила від 700 євро до трохи більше 1000 євро на місяць. Зокрема, в Португалії - 741 євро, Греції - 758 євро, Мальті - 777 євро, Словенії - 941 євро та Іспанії - 1050 євро.

Ще в семи державах-членах, які розташовані на заході та півночі ЄС, мінімальна заробітна плата перевищувала 1500 євро на місяць: у Франції - 1 539 євро, Німеччині - 1584 євро, Бельгії - 1594 євро, Нідерландах - 1636 євро, Ірландії - 1656 євро та Люксембурзі - 2142 євро.

Мінімальна заробітна плата існує у 21країні ЄС, окрім Данії, Італії, Кіпру, Австрії, Фінляндії та Швеції.

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Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні станом на 1 січня 2010 року становила 4723 грн (170,6 євро - ред.). Прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць - 2102 грн (75,93 євро - ред.).

У 2020 році вперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті перевищила "мінімалку" у РФ та Білорусі.