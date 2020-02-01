У Нідерландах другий день поспіль вчителі вимагали підвищення зарплат

У Нідерландах другий день поспіль у різних великих містах відбувалися багатотисячні мітинги вчителів.

Як повідомляє NOS, педагоги вимагали підвищення заробітної плати, зменшення навантаження та розв'язання проблеми браку вчителів.

“Другий день поспіль у кількох містах Нідерландів відбувалися акції протесту освітян”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Ден Бош на вулиці міста вийшло близько 3500 учителів. Акції протестів відбулися й у містах Девентер, Роттердам та Утрехт.

Читайте також: У Нідерландах відбулися багатотисячні мітинги вчителів

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня протести відбулися в Амстердамі, Роттердамі, Гронінгені, Маастріхті та Гаазі.

Фото: ANP