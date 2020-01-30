У Нідерландах відбулися багатотисячні мітинги вчителів

Тисячі викладачів вийшли на вулиці великих міст Нідерландів з вимогою, щоб уряд, зокрема, розв'язав проблему нестачі вчителів.

Як повідомляє NOS, акції протесту триватимуть два дні.

“Вчителі вийшли на вулиці в різних великих містах Нідерландів. Вони вимагали, щоб уряд краще працював над проблемами щодо початкової та середньої освіти та знайшов розв'язання проблеми нестачі вчителів”, - йдеться у повідомленні.

Також вчителі вимагали підвищення заробітної плати та зменшення навантаження.

Читайте також: Найбільшу ГЕС Франції заблокували протестувальники

За інформацією профспілок, сьогодні свої двері закрили понад 4000 початкових та середніх шкіл. Багато шкіл також не працюватимуть завтра.

Протести відбулися, зокрема, в Амстердамі, Роттердамі, Гронінгені, Маастріхті та Гаазі.

31 січня акції заплановані в Утрехті та Ден Бош.

Фото: ANP