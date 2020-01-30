У Нідерландах відбулися багатотисячні мітинги вчителів
Укрінформ
Тисячі викладачів вийшли на вулиці великих міст Нідерландів з вимогою, щоб уряд, зокрема, розв'язав проблему нестачі вчителів.
Як повідомляє NOS, акції протесту триватимуть два дні.
“Вчителі вийшли на вулиці в різних великих містах Нідерландів. Вони вимагали, щоб уряд краще працював над проблемами щодо початкової та середньої освіти та знайшов розв'язання проблеми нестачі вчителів”, - йдеться у повідомленні.
Також вчителі вимагали підвищення заробітної плати та зменшення навантаження.
За інформацією профспілок, сьогодні свої двері закрили понад 4000 початкових та середніх шкіл. Багато шкіл також не працюватимуть завтра.
Протести відбулися, зокрема, в Амстердамі, Роттердамі, Гронінгені, Маастріхті та Гаазі.
31 січня акції заплановані в Утрехті та Ден Бош.
Фото: ANP