Найбільшу ГЕС Франції заблокували протестувальники

У Франції профспілка припинила роботу найбільшої гідроелектростанції, протестуючи проти урядової пенсійної реформи.

Про це інформує France 24.

«Французька профспілка закрила найбільшу у Франції гідроелектричну станцію, протестуючи проти пенсійної реформи», - зазначається у повідомленні.

Йдеться про ГЕС Grand’Maison на південному сході країни.

Відтак, від постачання електрики національною станцією у вівторок були відключені сотні й тисячі установ та будинків, розташованих на півдні Парижа.

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Окрім цього, профспілка CGT заблокувала 11 підстанцій, які передають електричну енергію у регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти урядової пенсійної реформи. Законодавчі зміни у цій сфері передбачають фактичне підвищення пенсійного віку із 62-х до 64 років, а також скасування пільг з раннього віку виходу на пенсію.

Фото: energy.economictimes.indiatimes.com