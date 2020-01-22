Найбільшу ГЕС Франції заблокували протестувальники
Про це інформує France 24.
«Французька профспілка закрила найбільшу у Франції гідроелектричну станцію, протестуючи проти пенсійної реформи», - зазначається у повідомленні.
Йдеться про ГЕС Grand’Maison на південному сході країни.
Відтак, від постачання електрики національною станцією у вівторок були відключені сотні й тисячі установ та будинків, розташованих на півдні Парижа.
Окрім цього, профспілка CGT заблокувала 11 підстанцій, які передають електричну енергію у регіоні.
Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти урядової пенсійної реформи. Законодавчі зміни у цій сфері передбачають фактичне підвищення пенсійного віку із 62-х до 64 років, а також скасування пільг з раннього віку виходу на пенсію.
Фото: energy.economictimes.indiatimes.com