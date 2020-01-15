У Франції через страйк заблоковані кілька портів

У Франції внаслідок масового страйку проти запланованої урядом пенсійної реформи заблоковані кілька портів.

Про це повідомляє The Local.

«Кілька французьких портів були заблоковані внаслідок страйку проти запланованої владою країни пенсійної реформи, а низка поромних рейсів були скасовані або ж затримані», - йдеться в повідомленні.

Всього в штатному режимі не працюють 7 портів: Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель і Марсель.

Найбільше від страйку профспілок постраждали Гавр, Ла-Рошель і Марсель, де порти повністю заблоковані. Компанія Brittany Ferries скасувала рейси між Портсмутом і Гавром 15 і 16 січня. У Марселі поромна компанія Corsica Linea 17 січня скасувала рейси між Марселем і Корсикою.

Раніше в ході страйків та протестів блокувалася робота лише наземного громадського транспорту.

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Як повідомлялося, протести проти пенсійної реформи, анонсованої урядом країни, тривають у Франції з початку грудня. Профспілки мають намір проводити їх до тих пір, поки президент Франції Еммануель Макрон не відкличе свій проєкт цієї реформи. Відповідно до проєкту, передбачається об’єднати складну пенсійну систему, яка, окрім загальної пенсії, передбачає спеціальні підходи для працівників різних 42 секторів.