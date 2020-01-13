Уряд Франції відкликав пропозицію про підвищення пенсійного віку

Уряд Франції відкликав законопроєкт, за яким передбачено підвищення до 64-х років віку виходу на пенсію із отриманням повного забезпечення.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Виявляючи відданість соціальним партнерам, я відкликаю законопроєкт про запропоновані короткотермінові заходи», - заявив глава французького уряду у своєму листі профспілкам, які виступають головними організаторами загальнонаціонального страйку проти пенсійної реформи.

Зокрема, йдеться про відмову від найбільш контраверсійного заходу з підвищення на два роки – із 62-х до 64-х – віку виходу на пенсію із отриманням повного забезпечення. При цьому, як ішлося у проєкті пенсійної реформи, вік виходу на пенсію у 62 роки залишався, але за умови неотримання громадянами повного забезпечення. Відтак, таким заходом уряд планував заохочувати громадян працювати довше.

За урядовими оцінками, підвищення фактичного пенсійного віку на два роки дозволяло збалансувати пенсійний бюджет та заощадити 5 млрд євро до 2023 року й загалом 11 млрд до 2026-го.

Як повідомлялося, у Франції з 5 грудня триває загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи.

Протестні акції супроводжуються перебоями у функціонуванні національної залізниці та громадського транспорту, зокрема, у Парижі.

Найбільше невдоволення пенсійною реформою висловлюють представники транспортної галузі, особливо залізничники. За нинішньою системою, вони можуть вийти на пенсію після 51 року. Але запропонована урядом реформа передбачає складну систему балів для нарахування пенсійного віку, що призведе до скасування обов’язкової пільги раннього виходу на заслужений відпочинок.

Окрім цього, реформа вплине на професійну кар’єру танцівниць балету, які нині можуть виходити на пенсію у 42 роки.

Активну участь у страйку беруть також освітяни, медики, юристи, представники багатьох інших галузей.

До страйку приєдналися й представники нафтопереробної галузі та працівники сховищ зберігання нафтопродуктів. Вони погрожують блокувати доступ до сховищ, що може призвести до ускладнень постачань нафтопродуктів на ринок.