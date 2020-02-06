Гонконзька авіакомпанія закликала робітників піти у відпустки через коронавірус

Гонконзька авіакомпанія закликала робітників піти у відпустки через коронавірус

Укрінформ
Керівництво гонконзької авіакомпанії Cathay Pacific попросило 27 тисяч співробітників взяти тритижневі неоплачувані відпустки через масове скасування рейсів до Китаю.

Про це повідомляє CNN.

"Сьогодні ми закликаємо всіх працівників взяти участь у спеціальній програмі неоплачуваних відпусток (SLS), яка набуде чинності з 1 березня і триватиме до 30 червня. Усі працівники матимуть можливість взяти три тижні неоплачуваної відпустки в цей період", - йдеться у заяві компанії.

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Як зазначається, раніше зважаючи на спалах нового коронавірусу, а також значне падіння попиту на ринку, авіакомпанія оголосила про значне скорочення потужностей.

“Збереження коштів — це ключ до захисту нашого бізнесу. Ми вже вжили декілька заходів для досягнення цього”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

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У Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, з них 493 - летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 23 країнах світу.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Фото: АА

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