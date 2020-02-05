На евакуацію з Уханя погодилися 54 українці - ЗМІ

На евакуацію з Уханя до України, яка відбудеться найближчим часом, погодилися 54 наших співгромадян.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Посольство України у Китайській Народній Республіці.

"Евакуація громадян України з китайської провінції Хубей, де діє карантин через спалах коронавірусу 2019-nCoV, відбудеться "найближчими днями"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що кількість українців, які перебувають у провінції Хубей та висловили бажання бути евакуйованими до України, – 54 особи.

Днями посольство отримало згоду від китайської влади на евакуацію наших громадян українським чартерним рейсом з міста Ухань.

Раніше своїх громадян з Уханя евакуювали, зокрема, США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Єгипет, Індія та Росія.

Минулого тижня Україна вивезла своїх громадян з південного регіону Китаю, де не було оголошено карантин.

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Як повідомляв Укрінформ, МЗС та консульства України в Китаї збирають інформацію про громадян, які хочуть покинути Китай, евакуація українських громадян попередньо планується на поточному тижні.

У китайській провінції Хубей, звідки поширився новий коронавірус 2019-nCoV, станом на 31 січня перебувало 57 громадян України.