США припиняють співпрацю з Туреччиною щодо обміну розвідданими

Сполучені Штати Америки припиняють секретну програму обміну військовими розвідувальними даними з Туреччиною.

Про це повідомляє Basnews.

"Щонайменше четверо американських чиновників заявили, що їх держава припиняє таємну програму обміну розвідданими, отриманими за допомогою безпілотників, з Туреччиною через наступ Анкари на курдські сили на північному сході Сирії", - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні не коментують інформацію, але зазначили, що США визначають Курдську робітничу партію як "терористичну організацію" з 1997 року.

Читайте також: Штати пригрозили Асаду і його прихильникам наслідками через атаки в Ідлібі

Один з американських чиновників стверджує, що призупинення співпраці вплине на військову кампанію Туреччини проти курдів.

Як зазначається, турецькі чиновники підтвердили призупинення програми.