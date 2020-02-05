США припиняють співпрацю з Туреччиною щодо обміну розвідданими
Укрінформ
Сполучені Штати Америки припиняють секретну програму обміну військовими розвідувальними даними з Туреччиною.
Про це повідомляє Basnews.
"Щонайменше четверо американських чиновників заявили, що їх держава припиняє таємну програму обміну розвідданими, отриманими за допомогою безпілотників, з Туреччиною через наступ Анкари на курдські сили на північному сході Сирії", - йдеться у повідомленні.
У Пентагоні не коментують інформацію, але зазначили, що США визначають Курдську робітничу партію як "терористичну організацію" з 1997 року.
Один з американських чиновників стверджує, що призупинення співпраці вплине на військову кампанію Туреччини проти курдів.
Як зазначається, турецькі чиновники підтвердили призупинення програми.