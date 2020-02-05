Ізраїль знову завдав удару по силах ХАМАС у відповідь на обстріли
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ в Twitter.
Відзначається, що на півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги після того, як з сектора Гази були випущені три ракети по території Ізраїлю. Наголошується, що це вже 13-й за рахунком запуск ракет по ізраїльському мирному населенню за останній тиждень.
3 rockets were just fired from #Gaza into #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2020
That's 13 launches fired from Gaza at Israeli civilians over the last week.
ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС у відповідь на обстріл ізраїльської території з боку сектора Газа. Зокрема, обстрілу піддався об'єкт, на якому збирали зброю для бойового крила руху.
In response to rockets and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) February 5, 2020
We hold Hamas responsible. They will bear the consequences actions for against Israeli civilians.
Як повідомлялося, 30 січня Махмуд Аббас відправив лист прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, в якому пригрозив виходом з міжнародної угоди, укладеної в Осло, у зв'язку з наміром реалізувати план президента США з врегулювання конфлікту.
Раніше Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Він передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, однак, палестинці повинні при цьому досягти ряду критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму і так званої відплати за вбивство, встановлення свободи слова, проведення політичних реформ і боротьби з бідністю.