Ізраїль знову завдав удару по силах ХАМАС у відповідь на обстріли

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ в Twitter.

Відзначається, що на півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги після того, як з сектора Гази були випущені три ракети по території Ізраїлю. Наголошується, що це вже 13-й за рахунком запуск ракет по ізраїльському мирному населенню за останній тиждень.

3 rockets were just fired from #Gaza into #Israel . That's 13 launches fired from Gaza at Israeli civilians over the last week.

ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС у відповідь на обстріл ізраїльської території з боку сектора Газа. Зокрема, обстрілу піддався об'єкт, на якому збирали зброю для бойового крила руху.

In response to rockets and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza.



We hold Hamas responsible. They will bear the consequences actions for against Israeli civilians.