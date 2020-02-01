Палестина розриває відносини зі США та Ізраїлем

Лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив про цілковите припинення відносин з Ізраїлем і США.

Про це інформує DW.

«Палестинська національна автономія повністю припиняє відносини з Ізраїлем і США. Про це оголосив глава автономії Махмуд Аббас у суботу, 1 лютого, на позачерговому засіданні глав МЗС країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі. За його словами, Вашингтон і Тель-Авів уже поінформовані про це рішення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, причиною такого кроку Аббас назвав нібито недотримання Ізраїлем і США чинних домовленостей та міжнародного права.

Зокрема, глава Палестинської автономії заявив, що не приймає план президента США Трампа з урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту.

Як повідомлялося, 30 січня Махмуд Аббас надіслав лист прем'єру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, в якому пригрозив виходом з міжнародної угоди, укладеної в Осло, у зв'язку з наміром реалізувати план президента США щодо врегулювання конфлікту.

Раніше Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Він передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, однак палестинці повинні при цьому досягти низки критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму і так званої відплати за вбивство, встановлення свободи слова, проведення політичних реформ і боротьбу з бідністю.