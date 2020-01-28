Трамп представив план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Президент США Дональд Трамп представив план мирного врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту, який передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій і побудову тунелю між Західним берегом та сектором Гази.

Про це американський президент заявив у вівторок під час спільної конференції з ізраїльським лідером Беньяміном Нетаньягу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Моє бачення представляє ситуацію, від якої виграють обидві сторони", - заявив Трамп, додавши при цьому, що Ізраїль зробив "величезний крок до миру".

За словами Трампа, його мирний план охоплює близько 80 сторінок та є "найбільш деталізованою пропозицією, яка коли-небудь висувалася" в контексті врегулювання. Він наголосив, що план дасть палестинцям "історичну можливість" створити незалежну державу, причому Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю.

За інформацією Білого дому, план передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, однак, палестинці мають при цьому досягти ряду критеріїв. Це, зокрема, вимагає викорінення тероризму й так званої відплати за вбивство, встановлення свободи слова, проведення політичних реформ і боротьбу з бідністю.

Крім того, мирний план передбачає розширення палестинських територій, а також побудову тунелю від Західного берегу річки Йордан до Сектору Гази.

Представлений мирний план позитивно оцінив і ізраїльський прем'єр Нетаньягу. Однак палестинська сторона досі негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США й Ізраїлю.

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