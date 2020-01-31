Ізраїльська авіація вдарила по сектору Гази у відповідь на обстріли

Ізраїльська авіація вдарила по сектору Гази у відповідь на обстріли

Укрінформ
Ізраїльські військові завдали авіаударів по сектору Гази у відповідь на обстріл території Ізраїлю рухом ХАМАС.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю.

«Ракети, повітряні кулі з вибухівкою та снайперський вогонь було випущено з Гази по Ізраїлю впродовж дня (у четвер – ред.). Ми відповіли, завдавши удари по цілях ХАМАС у Газі, зокрема по підземній інфраструктурі, яку використовують для виготовлення зброї. Відповідальність лежить на рухові ХАМАС», - йдеться у повідомленні.

Раніше ізраїльські військові інформували про те, що з Сектору Гази випустили 3 ракети по Ізраїлю і що 2 з них були перехоплені системою ППО «Залізний купол».

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Інформація про людські жертви наразі відсутня.

Слід зауважити, що протягом останніх місяців ситуація на кордоні між Ізраїлем та Газою була відносно спокійна.

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