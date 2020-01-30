Лідер Палестини погрожує розірвати угоду з Ізраїлем через мирний план Трампа

Президент Палестини Махмуд Аббас відправив листа Біньяміну Нетаньягу, в якому погрожує виходом із міжнародної угоди укладеної в Осло, через намір реалізувати план президента США Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту.

Про це інформує Press TV.

"Президент Палестини Махмуд Аббас надіслав ноту голові уряду Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, попереджаючи, що Палестина має намір припинити співробітництво в галузі безпеки у рамках угоди підписаної в Осло, яку перекреслює американський план врегулювання ситуації на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.

Аббас підкреслив, що план президента США Дональда Трампа щодо вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту порушує домовленості досягнуті в Осло 1993 року. Згідно з угодою сторони розділили Західний берег на райони, що перебувають під ізраїльським, палестинським та спільним контролем.

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"Цей план - це відмова американської та ізраїльської сторін від угоди досягнутої в Осло, тому Палестинська адміністрація вважає своїм правом ігнорувати домовленості з Ізраїлем, включаючи співробітництво у галузі безпеки", - написав Аббас.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання Палестино-Ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій та побудову тунелю між Західним берегом та сектором Гази. Мирний план позитивно оцінив ізраїльський прем'єр Нетаньягу. Однак палестинська сторона досі негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.