До Гаазького кодексу із нерозповсюдження ракет приєднались ще дві країни

Європейський Союз привітав рішення ще двох держав – країни Карибського басейну Сент-Вінсент і Ґренадини, а також Екваторіальної Гвінеї, приєднатися до Гаазького кодексу із нерозповсюдження балістичних ракет.

Відповідна заява речника ЄС Пітера Стано поширена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Минулого тижня Сент-Вінсент і Ґренадини, а також Екваторіальна Гвінея, оголосили про підписання Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет і стали, відповідно, 141-ю та 142-ю державами, які приєдналися до цього документу. Це важливий крок до універсалізації та ефективної імплементації згаданого Кодексу. Всі держави, які все ще не приєдналися до Кодексу, мають слідувати цьому прикладу, особливо ті з них, що мають спроможності з виробництва балістичних ракет та засобів для космічних запусків", - зауважив Стано.

Нагадаємо: Гаазький кодекс із нерозповсюдження балістичних ракет був ухвалений у 2002 році. Всі 27 країн ЄС є учасницями цього документу. Україна почала виконувати умови цієї угоди з 2004 року.